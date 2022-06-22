ماذا سيحدث فى درجات الحرارة خلال 6 أيام؟ (بيان رسمى من الأرصاد)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار بدرجات متفاوتة على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى.

ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بينما يكون معتدلا ليلا على الأنحاء كافة.

واشارت إلى وجود ظاهرة مؤثرة خلال هذه الأيام تتمثل فى وجود نشاط للرياح أحيانا على بعض المحافظات مع وجود الشبورة المائية أحيانا.