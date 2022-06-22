جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار بدرجات متفاوتة على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحرى.
ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بينما يكون معتدلا ليلا على الأنحاء كافة.
واشارت إلى وجود ظاهرة مؤثرة خلال هذه الأيام تتمثل فى وجود نشاط للرياح أحيانا على بعض المحافظات مع وجود الشبورة المائية أحيانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا سيحدث فى درجات الحرارة خلال 6 أيام؟ (بيان رسمى من الأرصاد) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.