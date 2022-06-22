مايا مرسى توجه رسالة غاضبة لـ مبروك عطية: سنتقدم ببلاغ إلى النائب العام

وكان مبروك عطية قد أثار الجدل بعدما ألقى باللوم على نيرة أشرف وعلى كل فتاة لا ترتدى الحجاب، لافتا إلى أن عدم ارتداء الحجاب هو السبب الرئيس للتحرش وربما يفضى إلى القتل.
وقالت مايا مرسى، فى تدوينة لها على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" موجهة كلامها إلى مبروك عطية: "تذكروا وقوفكم أمام الله ارفعوا أياديكم عنا نختصمكم أمام الله فى الأخرة ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم فى الدنيا".
وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة: "نريد وقف خطاب الكراهية والعداء والإرهاب.. دماء هذه الفتاة وغيرها فى رقبة كل من خرج علينا فى وسائل الإعلام والدراما بأعمال غير مسؤولة تحرض على مثل هذه الجرائم، ودماء نيرة أشرف وغيرها فى رقبة كل من يبرر الجريمة، وفى رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن ملابس البنات، واستباح أمنها".
واختتمت الدكتورة مايا مرسى: "لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا وسنطالب بتطبيق القانون".
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