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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /706161/مصرع-شخص-علي-يد--أخر-أثناء-مشاجرة-بالبحيرة

لقي شخص مصرعهعلى يد أخر، إثر نشوب مشاجرة بينهم، حيث سدد له عدة طعنات نافذة توفي على إثرها في الحال.

دوت الخليج

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كوم حماده يفيد وصول شاب يدعي ( صبرى ،، ع ١٧ سنه )الى مستشفى كوم حماده اثر مشاجره بينه وبين شخص يدعي “ابراهيم. ب. ح ٢٥سنه”، أمام هايبر خير زمان بدائرة بندر كوم حماده بمحافظه البحيره ويوجد به جرح طعنى نافذ بالظهر من الخلف وقد لفظ أنفاسه الأخيرةوالشخص الأخر به جروح قطعيه متعدده بالجسد والرأس .

النيابة العامة

و تم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابه العام، هوتم إخطار النيابه العامه بالحادث .

مصرع سيدة وإصابة 2 أخرين في حادث تصادم على الطريق الدائري بالمنصورة

وفي سياق أخر شهد الطريق الدائري بمدينة المنصورة، فى محافظة الدقهلية أمس أمام مسجد الفرج منذ قليل حادث تصادم سيارة بـ3 سيدات أثناء عبورهم الطريق، وسقوطهم أسفل سيارة أخرى مما تسبب في مصرع إحداهن على الفور وإصابة الأخريات بإصابات خطيرة.

كان بلاغ قد ورد لمدير أمن الدقهلية، من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة ومصابين على الطريق الدائري أمام مدارس الصفوة بمدينة المنصورة كما تسبب الحادث في غلق الطريق.

الانتقال والفحص

انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد طارق عبد الهادى مأمور مركز شرطة المنصورة والمقدم أحمد توفيق رئيس مباحث المركز وضباط المرور بقيادة العميد حاتم طه وكيل الادارة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.