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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /706086/رؤساء-الصحف-باجتماع-حقوق-البرلمان-صورة-مصر-في-الإعلام-الغربي-لا-تعكس-الواقع-والبعض-حصل-على-تمويل-لنشرالاكاذيب-والجماعة-الإخوانية-تحرك-الأمور-بشكل-خفي-بالخارج

شارك مجالس ادارات الصحف (الأهرام، الأخبار، اليوم السابع، الوطن، الشروق، المصري اليوم، موقع دوت الخليج، عدد من رؤساء الصحف المصرية، فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة ، لبحث أوضاع حقوق الإنسان لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.

دوت الخليج

رؤساء الصحف باجتماع حقوق البرلمان: صورة مصر في الإعلام الغربي لا تعكس الواقع

و من جانبه قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الوطن، " صورة مصر في الإعلام الغربي لا تعكس الواقع رغم بذل جهود كثيرة لنقل الواضع،مضيفا " أن هناك استهداف واضح لدى البعض و هناك من يبالغ و هناك من لا يتبع القواعد المهنية السليمة و تابع " وهم مهنية البعض سقط لان هناك جرائم مهنية تم ارتكابها من البعض .

و تابع مسلم ان هناك من حصل على تمويل لنشر الاكاذيب و الترويج لها و هناك عناصر اخوانية تحرك الامور بشكل خفي بالخارج احيانا. و اضاف مسلم " كما ان تقارير بعض المنظمات مثل هيومان رايتس ووتش و العفو الدولية غير مهنية و مستفزة و لا تخضع للمعايير المهنية و تابع " المواجهة هى الحل من خلال كشف الحقائق ".

و وفى نفس السياق، قالت شيماء عبد الاله، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن المواجهة مهمة ولا يجب الصمت تجاه الشائعات و الأكاذيب من خلال الرد عليها عبر الوسائل المختلفة.

وقال الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، أن توفير المعلومة يردع كل الشائعات ومؤسسات الدولة ومسئوليها لابد أن يكونوا مدركين لذلك، خاصة أن عدم الإتاحة يعرقل العمل ويفتح الباب أمام الشائعات بجانب أن المستشار الإعلامى أصبحت مهمته ليست الأفضل خاصة أنها أصبحت إرسال بيانات صحفية لوسائل الإعلام مفرغة من أى معلومات حاسمة،وبالتالى يتم ترك الأمر لساحة السوشيل ميديا الذى أصبح الشعب المصرى كله متواجد عليها ومن ثم تكون عرضه للصفحات الوهمية التى تروج معلومات خاطئة.

و قال رئيس تحرير اليوم السابع اكرم القصاص، ان المشكلة التي تواجهنا هي الشائعات الرمادية التي تستهدف توصيل المواطنين لحالة من عدم اليقين، موضحا ان البعض يرفض نشر الحقائق و ان بعض المنظمات الممولة من الخارج تنشر ايضا الاكاذيب.

و أوضح رئيس تحرير اليوم السابع، اننا نواجه دعاية سلبية في ملف السياحة ايضا من خلال التقاط بعض الصور و اثارة الجدل حولها و تصدير الدعاية السلبية.

و قال طلعت اسماعيل مدير تحرير الشروق " لا شك ان مصر مستهدفة عبر تمرير الاكاذيب و الشائعات موضحا انه من الصعوبة التصدي لكل هذه المنصات التي تمرر المعلومات المغلوطة و اضاف ان نشر الوعي هو الحل .

واكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، " أن هناك مغالطات كثيرة يتم الترويج لها بالخارج و يتم استخدامها ضد مؤسسات الدولة المصرية و اضاف " هذه المغالطات تروج لشائعات غير حقيقية ".