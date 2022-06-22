«جميعهم من قرية واحدة»..إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /706153/جميعهم-من-قرية-واحدةإصابة-5-أشخاص-في-حادث-تصادم-دراجتين-بخاريتين-ببني-سويف

أصيب 5 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادثة تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي الرابط ما بين قريتي قمبش الحمراء وبني عفان، دائرة مركز ببا جنوب محافظة بني سويف وجري نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

دوت الخليج

تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي الرابط ما بين قريتي قمبش الحمراء وبني عفان، دائرة مركز ببا، أسفر عن إصابة 5 أشخاص جميعهم من قرية واحدة.

سيارات الإسعاف

ووجه مدير الأمن بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارتي إسعاف إلي موقع البلاغ، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى.

الانتقال والفحص

وعند الإنتقال والفحص تبين أن المصابين في الحادث هم: محمد حسن ربيع 18 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، إسلام إبراهيم محمد 24 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، علي كمال علي 18 سنة، مصابًا بجروح و كدمات، محمد عمران سيد 25 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفى عمران احمد 19 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم من قرية طنسا بني مالوا.