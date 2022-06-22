هانى الناظر يقدم روشتة حماية الأبناء من الجرائم

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور هانى الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومى للبحوث السابق، روشتة حماية الأبناء من الجرائم فى المجتمع، عبر حسابه الرسمى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقال "الناظر": "تعالوا نفكر ونتعلم كيف نحمى أبنائنا ونمنع هذه النوعية الغريبة من الجرائم البشعة التى انتشرت بين فئة الشباب، ما بين أم شابة قتلت أبنائها وشاب قتل زميلته وآخر قتل أمه وأبوه وهكذا …".

وأضاف : "نعم يمكن أن نمنع تلك الجرائم بأن نبدأ بتعليم الطفل الصغير فى البيت أشياء بسيطة ولكنها تمنع كوارث فى المستقبل، نعلمه يزرع حبوب أو بذور صغيرة فى علبة مملوءة بطين أو رمل يضعها على النافذة أو البلكونة ويرويها بإنتظام ويتابع النبات وهو يكبر يوم بعد يوم ويفرح بنجاحه فيتعلم الخير وحب الحياة والحرص عليها، نعلمه عدم تخريب المنزل وتكسير محتوياته ونعلمه الحفاظ على نظامه ونظافته، نعلمه عدم إيذاء الحيوانات أو ضربهم أو تعذيبهم بل نجعله يعطيهم الطعام والماء ويعطف عليهم، نعلم الولد عدم ضرب أو شتم إخواته البنات ونعلم البنت لا تخربش ولا تعض أخواتها وبلاش لما نشوفهم بيضربوا بعض نضحك ونسقف لهم، بلاش نتخانق ونعلى صوتنا ونجرح مشاعر بعض أمام الأطفال ونخلى خلافتنا فى حجرة مقفولة وبصوت منخفض.

واختتم: "فى يوم إجازتنا نقعد مع أطفالنا ونحكى لهم حكاوى تحمل معانى طيبة ومبادئ إنسانية جميلة ونقرب منهم ونسمع منهم ونحاورهم وبلاش نتركهم فريسة أفلام البلطجة والإجرام والقتل التى دمرت آلاف الشباب، إذا أردنا منع الجرائم نبدأ بأنفسنا بالأسرة والبيت".