كيف تحصل على معاش إضافي وفقًا للقانون؟

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رياض - احمد صلاح - يسأل العديد من المواطنين عن كيفية الاستفادة من نظام المعاش الإضافي، وتعويض تأمين البطالة وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات الاجتماعية.

كيفية الحصول على معاش إضافي

ووفقًا للقانون، يجوز للمؤمن عليه الذي يزيده أجره عن الحد الأقصى، المطالبة بالحصول على معاش إضافي بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

كما يجوز إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نسبة الاشتراكات وقواعد الانتفاع به.

وفي حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا للقانون، يستحق في هذه الحالة المعاش الإضافي، ويحسب بقسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة