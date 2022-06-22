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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /706158/المخرج-يوسف-هشام-يعتذر-عن-منصبه-بمهرجان-القاهرة-السينمائي-مش-هقدر-أكمل-فيه

أعلن المخرج يوسف هشام استقالته عن منصبه في مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدا أنه لن يقدر على التواجد في الدورة القادمة، وبداية من اليوم انتهى عمله في المهرجان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير استقالة يوسف هشام عن منصبه بمهرجان القاهرة

جاء ذلك عبر حساب يوسف هشام الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، الذي كتب فيه: “اليوم انتهى عملي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تشرفت بالعمل في المهرجان على مدار الدورتين السابقتين وفخور باللي قدمته وكنت متطلع لعملي في الدورة الحالية، ولكن للأسف مش هقدر أكمل الدورة دي”.

وتابع: “أنا ممتن لكل اللي اشتغلت معاهم في الدورات السابقة وبتمنى كل التوفيق لإدارة المهرجان الجديدة تحت قيادة الصديق العزيز حسين فهمي، وأتمنى الازدهار الدائم للمهرجان اللي له مكانة عزيزة جدًا في قلبي”.

مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 44

جدير بالذكر أنه تولى الفنان حسين فهمي رئاسة الدورة الـ 44 التي من المقرر إقامتها خلال عام 2022 وذلك خلفًا للمنتج والسيناريست محمد حفظي الذي ترأس المهرجان لمدة أربع سنوات على التوالي، بقرار من وزيرة الثقافة دكتورة ايناس عبد الدايم، ليتوجه حسين فهمي بخالص شكره للمنتج محمد حفظي، الرئيس السابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن تولى الأول رئاسة المهرجان من بعده، ونشر فهمي صورة مركبة له هو وحفظي عبر الإنستجرام، وعلق عليها: "بقدم شكري للمنتج محمد حفظي بعد ان قمت بشكره مباشرآ عبر الهاتف علي مجهوده بمهرجان القاهرة السينمائي الفترة الماضية".

مدير مهرجان القاهرة الدورة 44

ووقع الاختيار على المخرج أمير رمسيس مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة التي تحمل رقم 44، صرح بذلك رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان الكبير حسين فهمي.

وأعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته باختيار أمير رمسيس مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته المقبلة، متمنيا أن تحقق هذا الدورة نجاحا مختلفا عن الدورات السابقة، فقال: «أسعدنى جداً قبول صديقى العزيز أمير رمسيس إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لما له من خبره فى هذا المجال مع تمنياتى له بالنجاح».