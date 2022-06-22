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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /706155/28-يوليو-كاظم-الساهر-يتألق-على-مسارح-عمان-تفاصيل

يستعد المطرب المتألق كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في دولة عمان، وذلك في يوم 28 من شهر يوليو المقبل، والذي من المقرر أن يقدم خلاله باقة من أروع أغنياته.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل كاظم الساهر في عمان

وكان قد أحيا الساهر حفله الأول ضمن موسم جدة 2022، يوم الخميس الموافق له 12 مايو على مسرح بنش مارك، ولاقى تفاعل الجمهور بشكل كبير فور صعوده على المسرح وبعدها بدأ حفله في موسم جدة 2022 بأول أغانيه التي تحمل اسم "اراضي كفوفها" كما قدم خلال الحفل الذي استمر لمدة ساعتين ١٧ أغنية.

أحدث أعمال كاظم الساهر

من جانبه، طرح الفنان العراقي كاظم الساهر أغنية جديدة بعنوان "عراقنا" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام إن الأغنية إهداء منه إلى الشعب العراقى.

وتقول كلمات الأغنية:

عراقنا حبيبنا بالقلب والعيون غير العراق من لنا لولاه لا نكون توحدت اعراقنا والعزم في اعماقنا لبيك يا عراقنا نبنيك قادمون خذنا جميعا ضمنا لصدرك الحنون

عُمر الحضارة عُمرنا ويقظة الزمان نحن الذين جاهدوا ليرتقي الانسان قد عانق بسمائنا الأنجيل والقرأن بعربنا، بكردنا سريان تركمان اشور من كلدان وسائر الأديان

اولادنا اكبادنا حملوك بالاحضان لا شيء في حياتهم اغلى من الاوطان

بصبرنا وعزمنا سنضهر الاحزان لن يخذل الله بيدٍ تسعى الى البنيان

جدير بالذكر أنه يحرص القيصر كاظم الساهر على مشاركة جمهوره في الوطن العربي والعالم كله، من خلال حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور وفيديوهات من حفلاته الغنائية خلال جولته في كندا والولايات المتحدة الأمريكية المختلفة، وكان آخرها صورة له وهو يغني على أحد المسارح الكبرى في وزلاية لوس أنجلوس الأمريكي، وأعرب له الجمهور من خلال التعليقات على الصورة عن مدى حبهم له، ودعوا له بمزيد من النجاح والتألق.