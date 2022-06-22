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القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /706159/برامج-التوك-شو-اليوم-الشعب-ينتفض-لنيرة-أشرف-ومصر-في-العصر-الذهبي-للجمعيات-الأهلية-والاكتفاء-الذاتي-من-الثروة-السمكية-قريبا

يقدم موقع دوت الخليج ملخصًا لأهم أخبار التوك شو اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو من الشهر الجاري، والذي شهد حالة من التنوع الواضحة في المواضيع المختلفة، ألا أن مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة كان هو السائد على أغلب البرامج.

بسمة وهبة: الشعب المصري انتفض لجريمة نيرة أشرف.. والبنت لبسها كان محتشم

وعلقت الإعلامية بسمة وهبة على مقتل الطالبة نيرة أشرف، ضحية جامعة المنصورة، قائلا إن الشعب انتفض حزنة لتلك الجريمة البشعة، رافضة التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تلك الواقعة.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك بعض التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن ملابس البنت هي السبب في الجريمة أو غيرها، متابعة: "إيه قلة الأدب دي البنت كان لبسها محتشم، ولا يوجد أي مبرر لتلك الجريمة القذرة".

وانهار أشرف عبد القادر، والد نيرة أشرف في البكاء أثناء تعليقه على الواقعة قائلا إنه لا يستطيع أن يأكل أو يشرب أو ينام بسبب تلك الحادثة، ودائما يرى ابنته أمام عينيه، موضحا أنه لم يكن يتوقع أن يصل الأمر إلى القتل بتلك الطريقة الصعبة.

وأضاف “عبد القادر”، خلال حوار له مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن القاتل كان يطارد ابنته ولكنه لم يكن يتصور أن يصل الأمر به إلى القتل، متابعا: “أنا عاوز حق بنتي، بنتي اندبحت وارتاحت وإحنا اللي بننزف أنا مستني حق بنتي، والدتها بتموت مني ومش عارف أعملها حاجة”.

ورفض رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الكشف عن قيمة ثروته المادية الحالية، باعتباره واحد من أنجح رجال الأعمال في مصر، وحيث قرر أن يعلق على الأمر قائلا إنه لا ينظر إلى الأمر بالقيمة المادية وإنما بالقيمة الجوهرية للمشاريع التي يدخل فيها، والنجاح الكبير الذي حققه داخل الدولة المصرية وما استفاد به الناس من المشاريع التي حققها.

وأضاف “أبو هشيمة”، خلال حوار له مع برنامج “تفاعلكم” المذاع عبر فضائية “العربية”، “أنا معرفش أنا معايا كام، أنا راجل غلبان مش ببص خالص على الفلوس أنا ببص على المشاريع ونسب النجاح وما حققته المشاريع من نجاح، وإزاي ده أثر أنا مغرم بالنجاح وليس بالفلوس”.

ويرى مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير أن مصر تعيش في الوقت الحالي العصر الذهبي للجمعيات الأهلية، نظرا للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة والقيادة السياسية للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل التحول من فكرة العمل الخيري والانتشار في فكرة التنمية بشكل أكبر.

وأضاف “زمزم”، خلال حوار مع موقع دوت الخليج، أن عدد الجمعيات الأهلية النشطة في مصر لا يتعدى 10 ألاف جمعية على الرغم من وجود ما يقرب من 55 ألف، هناك جميعات هي مجرد مكانة اجتماعية، ومقرات فارغة، وتعمل في المواسم فقط، هي جمعيات لمجرد أنشطة موسمية.

وكشف السيد القصير، وزير الزراعة عن نجاح مصر في الكثير من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي، وخاصة في ملفي الثروة الداجنة، والثروة السمكية، حيث اقتربت مصر بشكل كبير من تحقيق الاكتفاء الذاتي في ملف الثروة السمكية إلى أنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالفعل من الثروة الداجنة.

وأضاف وزير الزراعة في حوار مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية تولي ملف القطاع الزراعي اهتماما كبيرًا منذ عام 2014، وأن مصر نجحت في اتخاذ خطوات استباقية حمتها في الوقت الحالي من الأزمة العالمية الخاصة بالغذاء وتداعيتها.