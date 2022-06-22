انت الان تتابع خبر خبر سار.. تفاصيل حساب توفير أصحاب المعاشات ببنكي مصر والأهلي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم بنكا الأهلي المصري ومصر خدمة متميزة لأصحاب المعاشات، وذلك بتخصيص حساب توفير بفائدة وشروط تختلف عن الحساب العادي.

ورفع بنك مصر سعر الفائدة 3على حساب أصحاب المعاشات، بينما أبقى البنك الأهلي السعر دون فائدة بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة.

تفاصيل حساب توفير أصحاب المعاشات بالبنك الأهلي المصري

يبدأ فتح حساب توفير المعاش بالبنك الأهلي من 5 آلاف جنيه وبنسبة فائدة 2.25 %، وعلى أن يكون الحد الأقصى للحساب مليون جنيه، أو قيمة مكافأة نهاية الخدمة.

تفاصيل حساب توفير المعاش ببنك مصر

قيمة الفائدة على حساب توفير المعاش ببنك، تنخفض أو ترتفع حسب سعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي.

والحد الأدنى لفتح الحساب ألف جنيه، بنسبة فائدة 6 % حاليًا.

كيفية فتح حساب توفير المعاش

لا يحتاج فتح حساب توفير المعاش ببنكا الأهلي ومصر سوى إلى صورة بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى جواب من جهة العمل موضح به مكافأة نهاية الخدمة.