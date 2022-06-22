القصير: قطاع الزراعة يستوعب 25% من القوى العاملة فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الزراعة مؤثر ومسئول عن توفير فرص عمل كثيرة مرن ومتشابك مع العديد الصناعات الأخرى، ويمثل 15% من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب 25% من القوى العاملة فى مصر.





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