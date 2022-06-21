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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706157/عامل-يمزق-جسد-طليقته-بمطواة-داخل-محل-ملابس-بالمعصرة

شرع عامل في قتل طليقته بتمزيق جسدها بمطواة داخل محل ملابس بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة المعصرة، بسبب خلافات على النفقة لتسقط وسط بركة من الدماء.

تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغا من يفيد طعن شخص لسيدة داخل محل ملابس بشارع جمال عبد الناصر دائرة القسم وتم نقلها الي المستشفي لاسعافها. علي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وتم ضبط المتهم وبحوزة المطواة المستخدمة في الجريمة تم التحفظ عليه والسلاح . واقر المتهم بارتكابه الواقعة بسبب خلاف مع طليقته حول قيمة النفقة بعد انفصالهما . وتم استدعاء صاحب محل الملابس وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت وكشفت تفاصيل الحادث وهو ما اكده الشهود في اقوالهم . عامل يمزق جسد طليقته بمطواة داخل محل ملابس بالمعصرة تم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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