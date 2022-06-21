انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير الزراعة: مصر تفوقت على إسبانيا في تصدير الموالح.. "بقت تستورد مننا" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706156/وزير-الزراعة-مصر-تفوقت-على-إسبانيا-في-تصدير-الموالح-بقت-تستورد-مننا

أكد السيد القصير، وزير الزراعة أن مصر متميزة بشكل كبير في الكثير من المنتجات الزراعية، حيث إن بعض المنتجات تعد "ماركات" في الدول الخارجية مثل "المخلل" والبرتقال وغيرها من المنتجات المختلفة.

وأضاف "القصير"، خلال حوار مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، وينقلها دوت الخليج، أن مصر تحتل المركز الأول في الوقت الحالي في الموالح، وتفوقت على دولة إسبانيا التي كانت رائدة في هذا المجال، بل وأصبحت إسبانيا نفسها تستورد الموالح من مصر في الفترة الأخيرة.

وتابع وزير الزراعة أن مصر لأول مرة أصبحت تصدر للسوق الصيني منتجات زراعية، إلى جانب أنها تصدر إلى روسيا حوالي 13% من المنتجات، إلى جانب التصدير للسوق الخليجي والسوق الأوروبي، بمعدل التصدير إلى 150 دولة.

وزير الزراعة: المربي والمزارع أصبح لديه طموح في تصدير منتجه

وأردف أن مصر أصبح لديها إجراءات وسياسات زراعية بها حوكمة وواضحة للجميع، ويوجد رقابة واضحة على المنتجات الزراعية أصبحت تعمل بشكل مميز، مشيرًا إلى أن المعامل التابعة لوزارة الزراعة معامل مرجعية على مستوى الشرق الأوسط، ومعتمدة دوليا، والنتائج التي تخرج منها في مأمن ولها درجة ثقة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تلتزم بكافة الاشتراطات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب أن المزارعين والمنتجين أصبحوا يستخدموا تقنيات حديثة في الزراعة، ويراقبوا كل شيء من أجل التصدير، حيث إن المربي والمزارع أصبح لديه طموح في تصدير منتجه.

وحرص وزير الزراعة على توجيه الشكر للمزارعين والمنتجين على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية والتي ساعدت في النجاح الكبير المحقق في القطاع الزراعي.