انت الان تتابع تفاصيل خبر عمر كمال يحتفل بعودة حسن شاكوش: "تستاهل كل خير ووشك حلو على ناس كتير" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706150/عمر-كمال-يحتفل-بعودة-حسن-شاكوش-تستاهل-كل-خير-ووشك-حلو-على-ناس-كتير

احتفل الفنان عمر كمال بعودة صديقه مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش للعمل مرة أخرى بعدما حصل على كارنيه عضويته نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا بأنه دائما يسعى لمساعدة كل من يحتاج له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال عمرو كمال بعودة حسن شاكوش للعمل

وشارك عمر كمال الجمهور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورة بجانب حسن شاكوش وكتب عليها: “حسن شاكوش .. أنسان ناجح ومكسر الدنيا .. ومفيش فرح أو حفلة أو أى مناسبة ف الوطن العربى تنفع من غير اغانيه اللى ياما فرحنا بيها”.

وتابع: “حسن شاكوش رجع تانى للشغل واللايف بعد وقف ١٠ شهور كاملين .. ومتاح ف أى وقت للشغل .. ربنا يكرم الناس كلها ويرزقهم ومحدش أبدًا يشوف ضرر ف أكل عيشه.. ألف ألف مبروك يا حسن لانك بجد تستاهل كل خير ووشك حلو على ناس كتير وأنا أولهم”.

حسن شاكوش يحصل على كارنيه النقابة

هذا وتسلم مطرب المهرجانات حسن شاكوش كارنيه نقابة المهن الموسيقية بعد تقديمه التماس وقبوله وانتهاء أزمته بالنقابة، فنشر صورة كارنيه نقابة الموسيقيين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله استلمت كارنيه النقابة، جاهزين للشغل”.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت بيانا جاء به: “قبلت لجنة التطلعات بنقابة المهن الموسيقية التظلم الثالث المقدم من حسن شاكو بعد فحص اسبابه ومراقبة سلوكه في فترة الإيقاف ومدي إلتزامه بقرارات النقابة، والعقوبات المفروضة عليه واعتذاره المتكرر لما اقترفه من أخطاء في حق شعبة من أهم شعب الموسيقي وهي شعبة الإيقاع وخطأه عن الألفاظ التي بدرت منه علي خشبة المسرح وقد أرتأت لجنة فحص التظلمات أن فلسفة العقاب”.

إقرأ أيضا: خاص| مديحة الحسيني باكية: "10 سنين متحملة ضرب وشتيمة والسوشيال ميديا مدعمتنيش"

واختتم البيان: “وقد وافق المجلس علي منح التصريح بالغناء له بعد أخذ كل التعهدات عليه بالالتزام بتقاليد وعرف المسرح وعدم التلفظ بألفاظ تخرج عن الذوق العام والآداب والالتزام بقانون ولائحة النقابة وإلا سوف يتم سحب ترخيص الغناء منه مجددآ في حالة مخالفة الإقرار”.