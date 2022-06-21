انت الان تتابع تفاصيل خبر أكمل نجاتي: "التنسيقية" دشنت حملة "سوا هنعدي" لتوعية المواطنين بملامح الأزمة الاقتصادية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706148/أكمل-نجاتي-التنسيقية-دشنت-حملة-سوا-هنعدي-لتوعية-المواطنين-بملامح-الأزمة-الاقتصادية

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجه الدولة المصرية حاليا منصب على زيادة وعي المواطنين، وهو السبب في إطلاق كيان التنسيقية الحملة التوعوية "سوا هنعدي"، لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة.

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جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن فاعليات حملة "سوا هنعدي" بعنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بمشاركة السيد القصير، وزير الزراعة، والنائب اكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي عضوا مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف نجاتي: "دورنا يكمن في منع الأساليب الاحتكارية وزيادة الأسعار، وذلك عن طريق التوعية ونشر أرقام لجهاز حماية المستهلك، من أجل سهولة عمل بلاغات من المواطنين عند إيجاد اي مخالفات"، مشيرا إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بإقامة معارض للسلع في عمل توازن بين الأسعار للسلع في الأسواق.

وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى أنه في بداية موسم رمضان الماضي كان هناك زيادة في الأسعار، مما أدى الى إحجام المواطن عن الشراء، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار السلع بعد زيادة المعروض وعودة الأمر لما كان عليه.

أكمل نجاتي: "التنسيقية" دشنت حملة "سوا هنعدي" لتوعية المواطنين بملامح الأزمة الاقتصادية

واستطرد النائب أكمل نجاتي، أن الرقابة الشعبية المنضبطة بناء على معلومات واضحة وحقيقية يكون لها دور كبير في ضبط أسعار الأسواق، وأن المواطن في الأول والأخير هو سيد قراره.