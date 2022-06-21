انت الان تتابع تفاصيل خبر كاريكاتير دوت الخليج يرصد أزمة تصريحات «القُفة»للشيخ مبروك عطية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706151/كاريكاتير-تحيا-مصر-يرصد-أزمة-تصريحات-القفةللشيخ-مبروك-عطية

رصد كاريكاتير "دوت الخليج" أزمة التصريحات التى أدلى بها الشيخ مبروك عطية بشأن المرأة المصرية وأهمية أن ترتدى "قفه" أثناء خروجها من المنزل وهو الأمر الذى لاقى استياء كبير فى الشارع المصرى بعد حادثة طالبة المنصورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاريكاتير دوت الخليج يرصد أزمة تصريحات «القُفة»للشيخ مبروك عطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.