كاريكاتير دوت الخليج يناقش أزمة العلاقات العاطفية ونهايتها المأساوية على مواقع التواصل الاجتماعي

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706149/كاريكاتير-تحيا-مصر-يناقش-أزمة-العلاقات-العاطفية-ونهايتها-المأساوية-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي

رصد كاريكاتير "دوت الخليج" إشكاليات النهايات المأساوية للعلاقات العاطفية، وتداعياتها السلبية على المجتمع، والتي قد تودي بكوارث تكون حديث وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يسمى الـ "تريند" كالحادث البشع الذي شهدته محافظة المنصورة أمس، حيث قام أحد الطلاب بذبح زميلته أمام باب جامعة المنصورة.

دوت الخليج تناول الفنان محمد عبد اللطيف، مسئول الكاريكاتير بموقع «دوت الخليج» هذه القضية من خلال حديث شاب مع فتاة مرتبط بها وهو يقول لها: «أوعدك تبقى تريند».. في إشارة إلى النهاية المأساوية للعلاقات العاطفية التي تجمع الشباب بالفتيات هذه الأيام، والتي ستصبح "تريند" وحديث مواقع التواصل الاجتماعي.

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