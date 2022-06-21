انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو هشيمة: رونالدو صديقي منذ 7 سنوات.. وهذه حقيقة الزواج من شقيقته حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /706082/أبو-هشيمة-رونالدو-صديقي-منذ-7-سنوات-وهذه-حقيقة-الزواج-من-شقيقته

كشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ عن تفاصيل علاقته باللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاصة بعد انتشار الكثير من الصور لهما معا على مدار السنوات الماضية.

وقال "أبو هشيمة"، خلال حوار له مع برنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، وينقلها دوت الخليج، أن كريستيانو رونالدو صديق له منذ 7 سنوات، وجاءت الصداقة بين الطرفين بعدما كان النجم البرتغالي يصور له أحد الإعلانات لشركته "حديد المصريين"، مؤكدًا أن رونالدو إنسان متواضع جدا ومحبوب من الجميع.

وعقب رجل الأعمال على شائعة الزواج من شقيقة كريستيانو رونالدو قائلا إن الأمر غير صحيح بالمرة، ولا يحب الحديث عن الأمر لأنه خاطئ من البداية، وأنه لا يلتفت للشائعات ولا ينشغل بالرد عليها، "مش كل حاجة هتتقال عليا هطلع أرد عليها".

أبو هشيمة: الشعب المصري دمه خفيف

وأوضح، أنه يعشق الرياضة ومعتاد على التدريب يوميا في تمام السابعة صباحا، ويتعمد تنزيل صوره على مواقع التواصل الاجتماعي كنوع من التحفيز للشباب من أجل العمل على استغلال الرياضة بشكل أمثل، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تكون الرياضة هي نمط الحياة للشباب المصري بالكامل، وأن يقلع الجميع عن التدخين في مصر والتركيز بشكل أكبر على الرياضة.

ولفت إلى أنه يقرأ كل ما يُقال عنه وعن ثروته على مواقع التواصل الاجتماعي من سخرية ومزاح، "الشعب المصري دمه خفيف وبيتقال عليا نكت عن الثروة وغيرها بس بقعد أضحك والله إحنا شعب معروف عنه أن دمه خفيف".