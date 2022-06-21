النائب أكمل نجاتي: "حملة سوا هنعدي" جاءت لتوعية المواطنين بملامح الأزمة الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:23 مساءً -

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجه الدولة المصرية حاليا منصب على زيادة وعي المواطنين، مضيفا أن هذا التوجه هو السبب في اطلاق التنسيقية الحملة التوعوية سوا هانعدي، لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة.

وأضاف أكمل نجاتى خلال كلمة له فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري، أن دورهم يكمن في منع الأساليب الاحتكارية وزيادة الأسعار، وذلك عن طريق التوعية ونشر أرقام لجهاز حماية المستهلك، من أجل سهولة عمل بلاغات من المواطنين، عند إيجاد أي مخالفات، مشيرا الى أهمية توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة معارض للسلع في عمل توازن بين الاسعار للسلع في الأسواق.

وأشار أكمل نجاتى إلى أن الرقابة الشعبية المنضبطة بناء على معلومات واضحة وحقيقية يكون لها دور كبير في ضبط أسعار الأسواق .