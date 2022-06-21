البحوث الفلكية: مصر اتخذت إجراءات مهمة لتهدئة وتيرة التغيرات المناخية



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 11:22 مساءً - قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الارتفاع الكبير الذي نشهده في درجات الحرارة قبل بدء فصل الصيف رسميا، سببها التغيرات المناخية، والتي تتسارع وتيرة تأثيراتها نتيجة الثورة الصناعية.



أضاف جاد القاضي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات قوية وهامة لتهدئة وتيرة التغيرات المناخية الصعبة، ويجب على كل الدول تخفيف الانبعاثات للمحافظة على درجة الحرارة الأرض، وكذلك العمل على إيجاد مصادر بديلة للطاقة قليلة الانبعاثات.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا صحة لما يقال عن غرق محافظة الإسكندرية نتيجة التغيرات المناخية، قائلا: "التحذير من غرق الإسكندرية أمر ممكن، ولكن يتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى 2000 سنة، لاسيما وأن حدوث التغيرات المناخية التي نشهدها استلزم ملايين السنوات من حدوث التغيرات المناخية".