وزير الزراعة: دعم القيادة السياسية لمنظومة الأمن الغذائى بلا حدود

جدة - نرمين السيد - وأضاف القصير، خلال الصالون الثقافى الذى عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "فرص وتحديات الأمن الغذائى المصرى"، أن الدولة وضعت استراتيجية تستهدف المحافظة على الموارد الاقتصادية وتنميتها ورفع كفاءة استخدام المياه والأراضى.

وتابع وزير الزاعة، أن من ضمن أهداف هذه الاستراتيجية توفير احتياجات المواطنين من الغذاء والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، بالإضافة إلى إقامة مجتمعات زراعية وإدخالها فى أنشطة صناعية وهو ما يساهم فى سحب التكدس السكانى إلى مجتمعات جديدة.

وأكمل "الاستراتيجية التى وضعتها الدولة تعمل على تدعيم الميزة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية لما تملكه من مقومات، وهو ما ساهم فى زيادة الإقبال على السلع المصرية من كل دول العالم فنحن نصدر سلعا زراعية إلى 150 دولة".

واختتم وزير الزراعة كلمته بأنه من أبرز أهداف استراتيجية الدولة التكيف مع التغيرات المناخية لأن القطاع الزراعى من أكثر التغيرات التى ستتأثر بالتغير المناخى، ولا بد أن يكون لدينا إجراءات استباقية للتكيف مع التغيرات من خلال استخدام الصوب الزراعية والرى الحديث وتبطين الترع والمصارف وإنشاء الصوامع وإقامة محطات لمعالجة مياه الصرف.