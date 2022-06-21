القصير: الإجراءات الاستباقية مكنت مصر من تجاوز تداعيات الأزمات العالمية

جدة - نرمين السيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الأزمات العالمية سواء جائحة كورونا وما تبعه من توقف سلاسل الإمدادات والحرب الروسية- الأوكرانية، أثبتت أن قطاع الزراعة مهم جدا، فهو مرن وقادر على امتصاص الصدمات الاقتصادية.





وأضاف القصير، خلال الصالون الثقافى الذى عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "فرص وتحديات الأمن الغذائى المصرى"، أن قطاع الزراعة شهد اهتماما كبير على مدار الثمانى سنوات الماضية من القيادة السياسية ووضع استراتيجية للنهوض بهذا القطاع بإجراءات استباقية. وأشار القصير إلى أنه لولا أن الدولة المصرية أخذت العديد من الإجراءات الاستباقية خلال السنوات الماضية، لما استطعنا أن نتجاوز الأزمات العالمية الآن، مؤكدا نجاح مصر فى توفير الاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين فى الوقت التى تعانى فيه كثير من الدول الكبرى من نقص السلع. وأوضح "قطاع الزراعة لاعب أساسى فى منظومة الأمن الغذائى، ومسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، والنمو فى هذا القطاع يؤدى إلى نمو قطاعات أخرى كثيرة؛ لأن معظم الإنتاج الزراعى يستخدم كمادة خام فى العديد من الصناعات". وتابع وزير الزراعة أن قطاع الزراعة يستوعب قدر كبير من العمالة ويساهم فى توطين التنمية؛ لأنه قادر على الوصول إلى كل الفئات فى كل الأماكن.

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