انت الان تتابع خبر التسجيل في منح الوكالة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة .. خطوات سهلة والرابط هنـا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث طلاب الثانوية العامة، عن خطوات التسجيل في منح الوكالة الأمريكية، تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات أو 5 سنوات حسب التخصص الدراسي، ويكون ذلك من أجل الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.

كما إن التقديم سيكون إلكترونيا، وتتيح المنح الدراسية إمكانية دراسة التخصصات الآتية، ومنها الطاقة، والمياه، والزراعة، وعلوم وإدارة البيانات، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب الآلي، والهندسة البيئية، والصحافة، والتمريض.

خطوات التسجيل في منح الوكالة الأمريكية: