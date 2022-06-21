انت الان تتابع خبر التسجيل في منح الوكالة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة .. خطوات سهلة والرابط هنـا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث طلاب الثانوية العامة، عن خطوات التسجيل في منح الوكالة الأمريكية، تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات أو 5 سنوات حسب التخصص الدراسي، ويكون ذلك من أجل الحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس.
كما إن التقديم سيكون إلكترونيا، وتتيح المنح الدراسية إمكانية دراسة التخصصات الآتية، ومنها الطاقة، والمياه، والزراعة، وعلوم وإدارة البيانات، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب الآلي، والهندسة البيئية، والصحافة، والتمريض.
خطوات التسجيل في منح الوكالة الأمريكية:
- التسجيل الكترونيا ومتاح لمرة واحدة فقط، وأكثر من مرة يلغي الطلب.
- يتم التسجيل من خلال الدخول على هذا الرابط من هنـــا.
- قراءة كل المعلومات الخاصة بالمنح والشروط والأوراق المطلوبة، ثم الضغط على التالي.
- ستظهر لديك الأوراق المطلوبة، ويجب تجهيزها بالفعل ومن ثم اضغط على التالي.
- الإجابة على الأسئلة المعروضة، والتي تشمل كيفية المعرفة ببرنامج المنح، والمحافظة، ومجال الدراسة، ثم الضغط على التالي.
- إدخال بيانات الطالب باللغتين العربية والإنجليزية، ورقم الجلوس، وكتابة كافة البيانات المطلوبة والأوراق، ومن ثم الضغط على التالي.
- وأخيرا يتم إرسال الطلب.