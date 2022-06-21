انت الان تتابع خبر عاجل: التضامن تدرس قصر المساعدات المالية .. لتلك الفئات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بيان رسمي لها، انه تم توقيع عدة بروتوكولات مع جمعيات أهلية، والهدف من ذلك تحسين سبل العيش، وتمكين المرأة الريفية وعائلاتها المتضررة من أزمة تفشي كورونا في المنيا.

التضامن تعلن الفئات المستفيدة من المساعدات المالية:

حيث يكون ذلك من أجل التمكين الاقتصادي على ما يقرب من ألفي امرأة ريفية، وتشمل صاحبات الحيازات الصغيرة والنساء اللاتي لا يمتلكوا أراضي، والمشاركات في زراعة البساتين والتصنيع الغذائي والزراعي.

وكذلك تمكين السيدات من تنفيذ أنشطة مدرة للدخل، ورفع مستوى معيشة أسرهم ومجتمعاتهم، ويكون ذلك من أجل الحد من الفقر، والعمل على تحسين الأمن الغذائي، وبناء سبل عيش للفئات الضعيفة من النساء الريفيات.

وأوضحت وزارة التضامن بأن ذلك يكون تماشا مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم المناطق الريفية في مصر، وأيضا توقيع البروتوكولات يتواكب مع محور التمكين الاقتصادي، وتوفير سبل العيش وتمكين العمالة غير المنتظمة أيضا.