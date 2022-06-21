انت الان تتابع خبر مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب .. تفاصيل البيانات المطلوبة للالتحاق بها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تفاصيل مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب، وقبول دفعة جديدة بالمدارس للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023.
حيث يتم التقديم خلال الفترة من 15 يونيو حتى 30 يونيو، ويعقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين، بدء من يوم 3 يوليو، وتكون تفاصيل المدارس على النحو التالي:
تفاصيل البيانات المطلوبة في مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب:
- اسم الطالب رباعي، والرقم القومي للطالب.
- شهادة النجاح، وتاريخ الميلاد.
- المحافظة الصادر منها الشهادة الإعدادية.
- السن في أول أكتوبر لا يزيد عن 18 عام، وسنة الحصول على الشهادة الإعدادية.
- إيصال الكهرباء، وعنوان الطالب.
- رقم تليفون ولي الأمر، ومجموع درجات الطالب.
شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب:
- ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.
- يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.
- يكون الطالب لائق طبي، وفي نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة.
- يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية عام 2021/2022.
- يكون الطالب مصري الجنسية.