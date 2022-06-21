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مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب .. تفاصيل البيانات المطلوبة للالتحاق بها

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رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تفاصيل مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب، وقبول دفعة جديدة بالمدارس للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023.

حيث يتم التقديم خلال الفترة من 15 يونيو حتى 30 يونيو، ويعقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين، بدء من يوم 3 يوليو، وتكون تفاصيل المدارس على النحو التالي:

تفاصيل البيانات المطلوبة في مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب:

  • اسم الطالب رباعي، والرقم القومي للطالب.
  • شهادة النجاح، وتاريخ الميلاد.
  • المحافظة الصادر منها الشهادة الإعدادية.
  • السن في أول أكتوبر لا يزيد عن 18 عام، وسنة الحصول على الشهادة الإعدادية.
  • إيصال الكهرباء، وعنوان الطالب.
  • رقم تليفون ولي الأمر، ومجموع درجات الطالب.

شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب:

  • ألا يقل مجموع الطالب عن 260 درجة، والأولوية للأعلى مجموع.
  • يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.
  • يكون الطالب لائق طبي، وفي نطاق المحافظة التي تقع بها المدرسة.
  • يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية عام 2021/2022.
  • يكون الطالب مصري الجنسية.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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