انت الان تتابع خبر مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب .. تفاصيل البيانات المطلوبة للالتحاق بها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن تفاصيل مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب، وقبول دفعة جديدة بالمدارس للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023.

حيث يتم التقديم خلال الفترة من 15 يونيو حتى 30 يونيو، ويعقد اختبارات لأعلى مجموع من المتقدمين، بدء من يوم 3 يوليو، وتكون تفاصيل المدارس على النحو التالي:

تفاصيل البيانات المطلوبة في مدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب:

اسم الطالب رباعي، والرقم القومي للطالب.

شهادة النجاح، وتاريخ الميلاد.

المحافظة الصادر منها الشهادة الإعدادية.

السن في أول أكتوبر لا يزيد عن 18 عام، وسنة الحصول على الشهادة الإعدادية.

إيصال الكهرباء، وعنوان الطالب.

رقم تليفون ولي الأمر، ومجموع درجات الطالب.

شروط التقدم للمدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب: