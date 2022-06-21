انت الان تتابع خبر بالصور: كيفية حجز تذاكر القطارات .. عبر تطبيق سكك حديد مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن هيئة سكك حديد مصر، عن كيفية حجز تذاكر القطارات، ويكون ذلك عبر تطبيق الهيئة ويكون باسم ENR على أجهزة آيفون، والتطبيق باسم قطارات مصر حجز واستعلام على أجهزة Android.

كيفية حجز تذاكر القطارات عبر التطبيق:

حيث انه لا يمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر، ويعتبر هو التطبيق الرسمي للحجز، وأضافت الهيئة انه يوجد أخذ الاعتبارات بشأن وجود بعض التطبيقات الوهمية وغير الرسمية التي تزعم بإمكانية حجز تذاكر القطارات.

كما إن الهيئة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وناشدت هيئة سكك حديد مصر جميع المواطنين، بضرورة استخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن، والإبلاغ عن أي تطبيقات مزيفة.

حجز تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات

حجز تذاكر القطارات