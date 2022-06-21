انت الان تتابع خبر معلومات عن اختبار قدرات كلية الإعلام .. تفاصيله ودرجة النجاح والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الطلاب، عن أهم المعلومات عن اختبار قدرات كلية الإعلام، وبالأخص طلاب الثانوية العامة لمعرفة أهم أخبار الكليات للالتحاق بالكلية المفضلة، وتكون تفاصيل تلك الاختبارات على النحو التالي:

تفاصيل اختبار القدرات كلية الإعلام:

يصل زمن الاختبار الواحد إلى ساعة ونصف، ويبدأ بعد الساعة 10:30 صباحا.

لا يحق لأي طالب دخول اختبارات بعد هذا الموعد نهائيا.

عدد الأسئلة يصل إلى 75، عبارة عن اختيار من متعدد، وصواب وخطأ.

شروط النجاح في اختبارات القدرات كلية الإعلام، لا تقل عن 60% من إجمالي درجات الاختبار كشرط للنجاح.

تهدف تلك الاختبارات لمعرفة مدى إجادة الطالب للغة الإنجليزية.

وأيضا معرفة مدى إطلاع الطالب على أوضاع بلده والمنطقة والعالم الذي يعيش فيه، وببعض المصطلحات والمعلومات في مجال الإعلام.

كما يتم اختيار الطلاب الذين تؤهلهم قدراتهم ومعارفهم لدراسة الإعلام بما يضمن لهم التفوق وتنمية المهارات اللازمة للعمل في المؤسسات الإعلامية المختلفة.