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 السير مجدي يعقوب يكشف عن أسرار نجاحه في مساء DMC  غدا

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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706147/السير-مجدي-يعقوب-يكشف-عن-أسرار-نجاحه-في-مساء-DMC -غدا

 يحل الجراح العالمي السير مجدي يعقوب ضيفًا على برنامج مساء DMC  الذي يقدمه الإعلامي رامي  رضوان غدا  الأربعاء الساعه التاسعة مساءا .

دوت الخليج

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ويتحدث جراح القلب العالمي خلال حواره مع الاعلامي رامي  رضوان  عن أحدث علاج لمصابي الكوليتسرول الضار المسبب لأمراض القلب كما يكشف عن الطفرة العالمية في علاج أمراض القلب التي تعد السبب الأول للوفاة في العالم  ومخاطر الكوليسترول الضارخاصة الوراثي.

 السير مجدي يعقوب يكشف عن أسرار نجاحه في مساء DMC  غدا

 

 كما يتحدث عن تحدي عمليات زراعة القلب في مصر ورأيه في أول عملية زراعة قلب خنزير لإنسان.

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ويكشف السير مجدي يعقوب خلال حواره مع برنامج  مساء DMC عن أسرار نجاحه في مسيرته الطبية كجراح قلب عالمي، وكيف يستفاد الشباب من تجربته.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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