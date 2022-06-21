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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706146/القومي-للمرأة-يتقدم-ببلاغ-ضد-مبروك-عطية-بسبب-تصريحاته-عن-طالبة-المنصورة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تقديم المجلس ببلاغ للنائب العام ضد الشيخ مبروك عطية بسبب تصريحاته على حادث طالبة المنصورة، والتي قالها خلال فيديو بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

الدكتورة مايا مرسي

وقالت مرسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "تذكروا وقوفكم أمام الله … ارفعوا اياديكم عنا .. نختصمكم امام الله في الاخرة.. ونتقدم ببلاغ للنائب العام ضدكم في الدنيا ..نريد وقف خطاب الكراهية والعداء والارهاب .. دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من خرج علينا في وسائل الاعلام والدراما باعمال غير مسؤولة تحرض على مثل هذه الجرائم .. دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل من يبرر الجريمة .. دماء هذه الفتاة وغيرها في رقبة كل رجل دين خرج وتكلم عن ملابس البنات واستباح أمنها .. خرجت علينا يا شيخ مبروك بخطاب يرهب بنات مصر وسيداتها.. لا يوجد مظهر ولا ملبس يبرر جريمة .. لدينا قانون يحمينا ونظام عدالة يحمينا وسنطالب بتطبيق القانون".

نهاد أبو القمصان تتقدم ببلاغ ضد مبروك عطية

وعلى جانب أخر، أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركزي المصري لحقوق المرأة، تقدم المركز ببلاغ للنائب العام ضد مبروك عطية بسبب تصريحاته على حادث فتاة المنصورة، والتي قالها خلال فيديو بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مداخلة هاتفية

وقالت "أبو القمصان"، خلال مادخلة هاتفية ببرنامج، "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، أن ما قاله مبروك عطية بخصوص ارتداء السيدات «قفة» وهي خارجة من منزلها غير مقبول، مشيرةً إلى أن فيديو مبروك عطية تحريض ومهين للدولة والمرأة المصرية.

وأضافت أن ما قاله مبروك عطية جريمة للتحريض على العنف وتعطيل الدستور والقانون، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق ضد كل التصريحات والصفحات المحرضة على العنف ضد المرأة، حتى لا تتحول واقعة فتاة المنصورة لظاهرة.

الرقص والغناء داخل مسجد بالمرج

أمرت النيابة العامة تأمر بحبس ثلاثة أشخاص في واقعة الغناء والرقص بمسجد بالمرج

رصد الفيديو

حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت في منتصف الشهر الجاري تداول مقطع مُصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص داخل مسجد يغني باستخدام مكبر صوت ويؤدي حركات راقصة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تحريات الشرطة

وقد ورد للنيابة العامة بالتزامن مع تداول المقطع محضرٌ بشأن ما توصلت إليه تحريات الشرطة تضمَّن تحديد هوية ثلاثة متهمين في الواقعة، حيث صورَّ أحدهم غناء الثاني ورقصه داخل المسجد، وأذاع الثالث المقطع المصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي، قاصدين إثارة حفيظة المواطنين، والإيهام بضعف الأجهزة الأمنية في أداء دورها.

الرقص والغناء داخل المسجد

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وبإلقاء القبض عليهم استجوبتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات، فأكد أحدهم أنه مَن ظهر بالمقطع المصور، وكان ذلك أثناء تواجده بأحد المساجد بمنطقة المرج لمباشرة أعمال بناء به، وأنه قد طلب من آخر تصويره أثناء غنائه بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وأدائه لحركات راقصة، وكان قصده من ذلك اللهو، مدعيًا أن أحد المتهمَيْن الآخرَيْن قد تحصَّل على هذا المقطع المصور خِلسةً من هاتفه دون علمه، ثم أذاعه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر الفيديو

بينما أنكر المتهم المعنيّ تحصله على المقطع المصور خلسةً، مدعيًا أنه شاهده بأحد تطبيقات المحادثات الإلكترونية، فأذاعه قاصدًا من ذلك اللهو والسخرية من المتهم المذكور، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.