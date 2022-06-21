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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706145/وزير-الزراعة-نقترب-من-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-الثروة-السمكية

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن قطاع الثروة الحيوانية يمثل 40% من الاقتصاد الزراعي في أي دولة، وبالتالي هو قطاع مؤثر ويجب الاهتمام به وبالعاملين به، موضحًا أن هذا الملف كان من أولويات القيادة السياسية، والاستراتيجية الخاصة بوزارة الزراعة في هذا الملف كانت تعمل على عدة محاور، وكان أول محور هو العمل على حصر الثروة الحيوانية في مصر وكانت تلك هي نقطة الانطلاق من أجل رسم سياسة واستراتيجية متكاملة لقطاع الثروة الحيوانية في مصر، وتم عمل حصر لمشروعات الثروة الداجنة ومشروعات الثروة السمكية أيضا، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنة، وقريبا ستكتفي ذاتيا من الثروة السمكية.

وزير الزراعة: 7 مليار جنيه ضختهم الدولة في المشروع القومي للبتلو

وأضاف "القصير"، خلال حواره مع تنسيقية شباب الأحزاب ويقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، وينقلها دوت الخليج، أن المحور الثاني التي عملت عليه الوزارة هو المشروع القومي لـ "البتلو"، وهذا المشروع بدأ عام 2017 بمبلغ 100 مليون جنيه، وحتى تلك اللحظة تم ضخ 7 مليار جنيه في هذا المشروع، حيث إنه تم تمويل 460 ألف رأس ماشية لـ 41 ألف مزارع، حيث تم العمل على تمكين صغار المزارعين والعمل تحقيق قيمة مضافة وزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة، موضحا أن الوزارة تقدم للمزارع الدعم في سبل كثيرة من أجل زيادة الإنتاج.

وتابع أن المحور الثالث هو مراكز تجميع الألبان، حيث إن مصر كانت تتعامل في مراكز تجميع الألبان بأسلوب تقليدي، وتم تطويرها حيث تم حصر المراكز والتي كان عددها 326 مركز على مستوى الجمهورية، وتم تطوير 212 مركز بأسلوب نموذجي وتم تقديم دعم لتلك المراكز، موضحا أنه لابد أن يكون هناك وعي لدى المواطن بمراكز تجميع الألبان والعمل على تطويرها، "حتى من يريد إنشاء مركز جديد يكون على الأساليب الجديدة".

وواصل أن المحور الرابع هو العمل على إحلال السلالات، حيث ينظر دائما الرئيس السيسي العمل على زيادة الإنتاجية وزيادة نسبة المساهمة للثروة الحيوانية في الناتج الإجمالي، إلى جانب توفير حياة كريمة للمواطن من خلال زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة للمواطن، مشيرًا إلى أن إحلال السلالات يساعد في زيادة الاستفادة بشكل كبير من الماشية سواء من ناحية الألبان واللحوم وغيرها.

واستكمل أن المحور الخامس هو القوافل الطبية والرعاية البطيرية، حيث إن القوافل البيطرية تسافر في كل القرى من أجل تقديم الدعم الطبي لصغار المزارعين، ويتم الكشف على الحيوانات بشكل طبيعي.

وشدد على أن منظومة الثروة الحيوانية لديها دعم كبير جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، وبالتالي فهناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بالقطاع الزراعي عامة والثروة الحيوانية بصورة خاصة.