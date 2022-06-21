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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706141/وزير-الزراعة-خطوات-الدولة-الاستباقية-للنهوض-بالزراعة-ساهمت-في-توفير-الاحتياجات-الأساسية-خلال-الأزمات

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة من القطاعات المهمة التي أثبتت أهميتها خلال الازمات الذي مرت على العالم، منوها بدورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

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جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري، ضمن فاعليات حملة "سوا هنعدي" بعنوان «فرص وتحديات الأمن الغذائي المصري»، بمشاركة كل من النائب أكمل نجاتي، والنائب محمد السباعي، أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف القصير أن قطاع الزراعة قطاع تشابكي النمو فيه يؤدي إلى النمو في القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن الإنتاج الزارعي يمثل مادة خام للأنشطة الأخرى، حيث يساهم في توطين التنمية الشاملة لقدرته على الوصول لكل الفئات في كافة الأماكن.

ونوه وزير الزراعة إلى أن القيادة السياسية اهتمت بشكل غير مسبوق بهذا القطاع، معقبا: "لولا خطوات الدولة الاستباقية لما استطاعت الدولة توفير الاحتياجات الأساسية والسلع في وقت كثير عانت فيه الدول المتقدمة من نقص الاحتياجات الأساسية".

وزاد وزير الزراعة أنه تم وضع استراتيجية للقطاع الزراعي تستهدف الحفاظ على مواردنا الاقتصادية وتنميتها ورفع كفائتها، مضيفا: "الزراعة قادرة على توفير الاحتياجات الغذائية وتقليل فاتورة الغذاء بالاضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لأبناء الوطن".

وزير الزراعة: خطوات الدولة الاستباقية للنهوض بالزراعة ساهمت في توفير الاحتياجات الأساسية خلال الأزمات

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يساهم أيضا في تدعيم الصادرات الغذائية حيث نقوم حاليا بالتصدير لأكثر من 150 دولة معقبا: "لا يوجد دولة في العالم ترفض السلع المصرية ونصدر حوالي 350 منتج".