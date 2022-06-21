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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706143/جريمتين-قتل-في-عامين-متتاليين-ماضي-محمد-رمضان-يعرضه-لإتهامات-بشعة-وجرائمه-الدرامية-تنعكس-على-الواقع

يبدوا أن ماضي محمد رمضان السيء سيظل يلاحقه طوال مسيرته ولن يستطع أن يغير وجهة نظر الجمهور به، والتي تنحصر عن كونه “بلطجي” و يشجع على العنف وتجارة المخدرات والأسلحة، فكل جريمة جديدة تحدث في مصر يأتي في أذهان الجمهور مباشرة أعماله الفنية التي ظهر بها بدور بلطجي تارة، وتاجر أسلحة تارة أخرى، ويبدأون في إلقاء اللوم عليه وأعماله وانها السبب الرئيسي لنشر الفساد والتسبب في تلك الواقائع البشعة، وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج أبرز جريمتين تورط بها محمد رمضان في عامين متتاليين

حادث الإسماعيلية.. فبراير 2021

شهد العالم في فبراير 2021 حادث مؤلم قشعر لها الأبدان وصعق لها الشعب المصري، وأصابه التوتر والذهول لدقائق خاصة سكان الإسماعيلة، بعد أن قام شاب أمام الجميع وبكل جراءة بقطع رأس شاب أخر والتجول بينهم ممكسا برأسه وكأنه يعتلي فخرا بما فعله، ما جعل وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تنتفض وتتسائل في ذهول.. ماذا يتعاطى هذا الشاب؟ ومن اين إمتلك تلك الجراءة؟.

وبعد انتشار الواقعة بثواني، سرعان ما شن الجمهور حملة هجوم عنيفة على محمد رمضان راصدين أعماله السابقة التي قدمها منذ سنوات والتي حملت معظمها أو تكاد تكون كلها في ذلك الوقت مشاهد بطلجة وعنف وحيازة أسحلة وقتل وتباهي بالقتل مثلما حدث في واقعة الإسماعيلة، وألقوا اللوم عليه وأن لولا تلك الأعمال ما كانت تلك الجريمة حدثت وما كان ذلك الشاب تجرأ على ذلك.

محمد رمضان وواقعة طالبة المنصورة.. يونيو 2022

وتكرر الأمر نفسه في هذا العام، بعدما قام طالب في الأيام الماضية بقتل صديقته أمام جامعة المنصور طعنا بالسكين، وحاول فصل رأسها عن جسدها ولكن سيطر عليه أحد الأفراد وتمكن من الإمساك به، وبعد انتشار الحادث بثواني خرجت اتهامات بالجملة تفيد بأن محمد رمضان هو القاتل الحقيقي لـ نيرة أشرف وليس الشاب الذي قتلها أمام بوابة الجامعة.

وأتت تعليقات المواطنين على تلك الواقعة بهذا الشكل: “محمد رمضان هو واللي زيه بيشجعوا البلطجة والعنف بطرق مختلفة اكبر داعم للجرائم اللي بتحصل دي حتى لو من غير قصد لده، انت السبب في كل ده والله بأفلامك وأغانيك”.