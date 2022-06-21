انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 يوليو..نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى وقطع إرسال قناة القاهرة والناس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706142/3-يوليونظر-دعوى-وقف-برنامج-إبراهيم-عيسى-وقطع-إرسال-قناة-القاهرة-والناس

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة 3 يوليو المقبل، الدعوى المقامة من فهمي بهجت المحامي، التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالامتناع عن منع قيام شركه النايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف بث برنامج (حديث القاهرة) الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات، لمخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توافر حالة الجديه والإستعجال للحكم فيه بصفه مستعجله.

إقامة الدعوى

أقام فهمي بهجت المحامي دعوى قضائية أمام محكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالامتناع عن منع قيام شركه النايل سات ببيع ترددات لشركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها وقف بث برنامج (حديث القاهرة) الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى على ترددات شبكه النايل سات، لمخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام مما يؤكد معه توافر حالة الجديه والإستعجال للحكم فيه بصفه مستعجله.

وقف بث البرنامج

وأضاف بهجت في دعواه التي حملت رقم ٣٢٧٠٣ لسنه ٧٦ قضائية بضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة الإعلامي إبراهيم عيسى لاتهامه بتعمده المستمر في نشر الاخبار الكاذبة وإزدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائله من المشاهدات على قناه القاهره والناس ومواقع التواصل الإجتماعي.

الإساءة إلى أئمة المسلمين

وتابع بهجت في بلاغه أن إبراهيم عيسى قد اعتاد في برنامجه الهجوم والإساءة إلى أئمة المسلمين والصحابه وعلى رأسهم الأمام ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس والبخاري والشعراوي وغيرهم.

الإساءة إلى سيدات الصعيد

ونوه "بهجت" في الدعوى التي أقامها إلى أن عيسى أساء إلى سيدات الصعيد ونشر أخبارا كاذبة تتنافى مع عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم وتسئ إلى صورتهم بالمجتمع، وتعمد بث أفكار متطرفه منها استنكاره قراءة القرآن أثناء العمل ودعا من خلال برنامجه إلى هجر القرآن وعدم قرأته في العمل.