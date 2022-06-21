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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706140/النائب-أكمل-نجاتي-مشروعات-السيسي-العملاقة-ساهمت-في-بناء-قيمة-مضافة-للقطاع-الزراعي

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن المشروعات العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية من طرق وصوامع ومناطق تخزين هي الأساس لبناء قيمة مضافة للاستثمار الزراعي والداجني والحيواني، لأن الطرق الجديدة تساعد في تخفيض تكلفة النقل، كما أنها فتحت مجال لاستصلاح أراضي لم تكن الدولة تصل لها، إلى جانب وضع خطة للتصنيع من خلال المواد الزراعية فهذه قيمة أخرى تزيد من ثمنها، ويزيد من نسبة الصادرات الزراعية والصناعات المبنية على المواد الزراعية أكبر.

وأضاف "نجاتي"، خلال حوار مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، ويقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، وينقلها دوت الخليج، أن المواطن يلمس هذا الآن من خلال توافر المنتجات، حيث إن المنافذ الموجودة على كافة أنحاء الجمهورية المواد التي بها كلها محلية، فأصبحت مصر لديها منتج زراعي مصنع داخل مصر يكفي الاحتياجات الخاصة للمصريين، موضحا أن مصر أصبح لديها قيمة مضافة جديدة في القطاع الزراعي والتي أصبحت ركيزة اساسية لليد العاملة، إلى جانب أنها تساعد في زيادة الوعاء التجاري المصري.

وتابع أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة تتيح فرص استثمارية أكبر لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، حيث إن هناك استثمار سعودي قوي في مصر خلال الفترة المقبلة ويتحدث عن الاستثمار الزراعي، إلى جانب أن هناك استثمارات قطرية ايضا في القطاع الزراعي، وكل ذلك يأتي من القيمة المضافة للقطاع الزراعي، والتي جاءت نتيجة المشروعات العملاقة التي تبناها الرئيس السيسي من البداية.

أكمل نجاتي: مبادرة سوا هتعدي تسعى لزيادة وعي المصريين

وأردف أن البعض انتقد الرئيس السيسي على تلك المشروعات في البداية، ألا أن تلك المشروعات هي التي ساعدت في استقطاب تلك الاستثمارات في الوقت الحالي، موضحا أن الاقتصاد المصري عبارة عن دائرة تكمل بعضها البعض، حيث إن مصر خلال 8 سنوات كان هناك خطة اقتصادية واستراتيجية واضحة المعالم الدولة تسيرعليها وتخطط لها مرحلة تلو الآخرى.

وواصل أن الأزمات الخارجية التي تعرضت لها مصر أظهرت ضرورة وجود تكاتف ووعي من المواطنين بهذه الخطط، وهو ما تسعى التنسيقية عمله وهو نشر الوعي للمواطنين بالمشاريع التي تقدمها الدولة المصرية.

وأوضح أن التوعية المباشرة أحد سبل التوعية التي تستخدمها مبادرة "سوا هتعدي" لإعلام المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على الموارد التي توفرها الدولة في الوقت الحالي، موضحا أن المصارحة والمكاشفة أقصر وأسهل وسيلة للانضمام والتكاتف لدعم الدولة المصرية، كما أنه سيتم العمل على التوعية بالمشاريع الزراعية كما سيتم العمل على توعية المزارعين على الزراعة التجميعية لتوفير المياه وتوفير المساحات المهدرة في الأراضي الزراعية.