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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706139/وزير-الزراعة-كان-لدينا-فاقد-سنوي-من-القمح-يصل-إلى-20

أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تواجه مجموعة من التحديات على مستوى الأمن الغذائي، ويجب أن يكون هناك إدراك من الجميع بوجود تلك التحديات، قائلًا: "لدينا تحديات يجب أن نعترف بها، وهذا خطوة لكي نمر غلى الحياة التنمية التي ننشدها".

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وشدد "السباعي"، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "فرص وتحديات الأمن الغذائي"تغيير على ضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك واستخدامتنا واحتياجتنا يجب أن تتغير، مع تعظيم القيمة المضافة للمنتجات، وبالفعل بدأنا نعظم الإنتاجات الزراعية لكن في صورته الأولية.

وتابع: يجب ألا نعمل في جزر منعزلة، أن يكون هناك استراتجية متكاملة بين الوزارات، بحيث نأخذ قرارات قائمة على التنسيق، بين الهيئات الحكومية.

وتحدث عن ازمة القمح، قائلًا: من أهم المشروعات التي ساهمت في تعظيم سد الفجوة في أزمة القمح، مباردة القيادة السياسية الخاصة ببناء الصوامع، إضافة إلى مستودعات السلع الاستراتيجية التي وجه بها الرئيس السيسي لتكون بكل محافظات الجمهورية.

وهنا تدخل وزير الزراعة، قائلًا: الصوامع ساهمت في توفير فاقد من القمح كان يصل إلى حوالي 15 إلى 20% فاقد من سنويًا.

وزير الزراعة: كان لدينا فاقد سنوي من القمح يصل إلى 20%

وكان الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، قد قال إن الرقابة الشعبية والوعي مسألة مهمة جدًا في ضبط الأسعار، وقد بدأت الدول بكل مؤسساتها أن تدخل لدعم منظومة السلع والمعارض، وبالتالي كان هناك ضخ للسع بالمعارض والجهات الموجودة بالدولة، والذي أحدث نوعًا من الزخم وأدى إلى توافر السلع في الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون المواطنين على دراية بأنه إذا أعلنت الدولة عن مبادرة فإنها تستطيع.