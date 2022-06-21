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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706136/أسرة-الطالبة-نيرة-بنطالب-بالقصاص-العادل-لبنتنا

قال أشرف والد الطالبة نيرة، إن القاتل تعرف على ابنته، في الوقت الذي كان يساعدها فيه لتجهيز أبحاث لها، في المرحلة الجامعية لكنه تعلق بها، وتقدم لها عدة مرات فقابلت موقفه بالرفض، فعمد إلى أن يتزوجها عمداً، مشيرأ إلى أنها كانت تفضل أن تكمل مسيرة دراستها.

التقى دوت الخليج بأسرة الطالبة نيرة، ضحية جامعة المنصورة، في مقابر عزبة حمد بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وسط أهلها وحضور وفد من جامعة المنصورة، لزيارة قبر نيرة وتقديم واجب العزاء ووضع الورود على قبرها.

وأضاف أشرف والد نيرة، أنها كانت تود أن تلتحق بعد الإنتهاء من المرحلة الجامعية، بمعهد مضيفات طيران، فتصبح مضيفة للطيران.

والد نيرة: القاتل كان بيهددها

وذكر أشرف والد نيرة، ضحية جامعة المنصورة، أن القاتل كان يحاول تهديد ابنته عدة مرات لكنها لم تعيره انتباه، مشيراً أنه كان "يهددها تهديدات مباشرة وتوقف عن التهديد قبل ارتكاب الجريمة بشهرين"، فكانت ترى رسائله التي يرسلها لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولم تعيره انتباه.

قالت والدة نيرة على قبر ابنتها، "هاتولي نيرة بنتي انا عايزة اسمع صوتها .. انا عايزة حق بنتي"، وهي في حالة من البكاء الهستيري، مشيرة إلى أن ابنتها "كانت عارفة برسائل التهديدات وماعرفتناش بيها".

والدة نيرة: أسرته فقدت الأمل فيه

أشارت والدة نيرة، أنها "كانت عند أختها في محافظة القاهرة ولسه واصله من السفر"، مضيفة أن القاتل كان يبتزها, من خلال الرسائل التي يرسلها لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبعد تحرير عدة محاضر نتيجة عدم تعرضه لها، وطالبو من أسرته أن يبتعد عن ابنتهم, لكن أسرته فقدت الأمل في ابنهم, "قالو اسجنوه".