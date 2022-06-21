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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706135/النائب-أكمل-نجاتي-مبادرة-سوا-هنعدي-تهدف-لزيادة-وعي-المواطن

قال أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة لديه توجه قوي بالعمل على زيادة وعي المواطن، وكان هذا سبب إطلاق مبادرة "سوا هنعدي" والتي تعمل على زيادة الوعي للمواطن المصري، حيث تتواجد المبادرة على الأرض مع المواطنين وتجعلهم شركاء في كل ما يحدث في مصر.

وأضاف "نجاتي"، خلال حوار مع تنسيقية شباب الأحزاب يقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، وينقلها دوت الخليج، أن المبادرة تسعى لمنع أي أسلوب احتكاري أو تزايد في الأسعار بدون مبرر، وذلك من خلال التوعية، ونشر أرقام لحماية المستهلك، وطبقا للأرقام المتواجدة يمكن للمواطن عمل بلاغات في جهاز حماية المستهلك من أجل ضبط الأسعار في السوق، كما أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بإقامة المعارض السلعية الكبيرة داخل المحافظات والتي تساعد على خفض الأسعار.

النائب أكمل نجاتي: المواطن هو عين الدولة في الأرض

وتابع أن المواطن هو عين الدولة في الأرض، وإذا استطاع أن يحمي السلعة من الاحتكار أو التلاعب في أسعارها ستكون متوفرة للجميع، مستشهدا بما حدث خلال موسم رمضان حيث إن بعض التجار احتكروا بعض المواد الغذائية وهو ما رفع الأسعار في الأسواق ولكن الشعب المصري شعب ذكي تراجع عن الشراء وهو ما أجبر التجار على إخراج المواد المحتكرة وبالتالي بدأ المعروض في الأسواق يزيد وهو ما أثر على السعر والأسعار انخفضت بشكل واضح.

وواصل أن الإعلام عليه دور كبير في الإعلان عن الأسعار الخاصة بالسلع الرئيسية والاستراتيجية، لأن الإعلان سيجعل الجميع يلتزم بأسعار، والمواطن سيكون هو القادر على محاربة غلاء الأسعار، "ممكن الناس تضحك بس إعلان الصحف والبرامج عن الأسعار هتساعد في أن المواطن يبقى عارف السعر الحقيقي لكل سلعة".