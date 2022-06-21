انت الان تتابع تفاصيل خبر وكيل الموارد الموارد المائية بمجلس الشيوخ: مبادرة "سوا هنعدي" تشرك المواطن في التحديات الموجودة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706134/وكيل-الموارد-الموارد-المائية-بمجلس-الشيوخ-مبادرة-سوا-هنعدي-تشرك-المواطن-في-التحديات-الموجودة

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الموارد المائية والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الأمن المائي جزء أساسي من الأمن الغذائي يكمله بعضهم البعض، وهناك فجوة كبيرة بين احتياجات مصر المائية والموارد المتاحة، حيث إن مصر تعتمد بنسبة 97% على نهر النيل، والحصة الثابتة لمصر منها وهي 55.5 مليار متر مكعب في العام الواحد، وحتى تلك اللحظة الموارد ثابتة والأعداد تزيد وبالتالي حصة الفرد من المياه تقل بشكل كبير.

وأضاف "السباعي"، خلال حوار مع تنسيقية شباب الأحزاب يقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، وينقلها دوت الخليج، أن هناك توجه من الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث هناك فجوة كبيرة أن احتياجات مصر المائية تقريبا ضعف الموارد المائية، والموارد الجوفية غير متجددة، وتحلية المياه تكلف بشكل كبير، والأمطار غير موجودة.

السباعي: لدينا استراتيجية لرفع كفاءة استخدام المياه

وتابعأن مصر تستهدف من خلال استراتيجية قومية للموارد المائية للعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، من خلال المحطات التي أنشأتها الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدولة كانت حريصة على تبطين الترع من أجل استغلال أمثل للموارد المائية والحفاظ على البيئة، والعمل على حل مشاكل توزيع المياه لتصل المياه في الوقت المناسب للمزارع.

وأردف أنه تم عقد جلسة مع مسؤولي وزارة الزراعة، ويوجد خطة حقيقية من أجل العمل على تحويل الأراضي المطلة على الترع التي تم تبطينها لاستخدام الري الحديث سواء بالتنقيط أو الرش من أجل ترشيد استهلاك المياه، واستغلال المياه بشكل أمثل.

وواصل أن مصر تعطي رسائل للعالم كله أنه على الرغم من ضيق قلة الموارد المائية ألا أننا قادرين على استغلالها بشكل جيد.

وأوضح أن مبادرة "سوا هنعدي" تسعى لإشراك المواطن في التحديات الموجودة ونطلعه على ما يتم تنفيذه، ويتم التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.