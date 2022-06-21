انت الان تتابع تفاصيل خبر القصير: 3.2 مليار دولار صادرات مصر من قطاع الزراعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706130/القصير-32-مليار-دولار-صادرات-مصر-من-قطاع-الزراعة

كشف السيد القصير، وزير الزراعة، عن أن مصر تصدر 350 منتج لأكثر من 150 دولة، ومن أحد أهداف الاستراتيجية للقطاع الزراعي في الفترة الحالية هو التعامل مع التغيرات المناخية، خاصة وأن قطاع الزراعة من القطاعات التي قد تتأثر بالتغيرات وبالتالي يعمل القطاع على اتخاذ قرارات استباقية، لتساعد في التكيف مع التغييرات المناخية وعدم تأثر الزراعة بشكل عام من التغييرات.

وأضاف "القصير"، خلال حوار مع تنسيقية شباب الأحزاب، يقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، وينقلها دوت الخليج، أن القيادة السياسية كان لديها نظرة بعيدة المدى فيما يتعلق بالتنبؤ بالأزمة الحالية، وظهر ذلك من خلال القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية ومنها مسألة الصوب الزراعية والري الحديث، والمشروع القومي للصوامع وإقامة محطات لمعالجة الصرف الزراعي، حيث أقامت الدولة المصرية اقامت معالجة مياه مصرف المحسنة، ومعالجة مياه مصرف بحر البقر، كما تسعى لعمل محطة لخدمة مشروع الدلتا الجديد.

وأوضح أن الدولة المصرية والقيادة السياسية الحالية نجحت في اتخاذ إجراءات اقتصادية عديدة ساعدة في تدعيم وزارة الزراعة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات في مصر، حيث يمثل يمثل 15% من الناتج الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، والصادرات من القطاع الزراعي أكثر من 16%، وإجمالي الصادرات العام الماضي 5.6 مليون طن بما يفوق 3.2 مليار دولار، وذلك بخلاف الصادرات الزراعية المصنعة والتي تعادل هذا الرقم أو تزيد عنه.

قطاع الزراعة مسؤول عن التنمية

وتابع أن هذا القطاع مسؤول عن التنمية ويوفر المادة الخام للصناعة، ويعد واحد من أهم القطاعات في مصر، ولذلك حرصت الدولة المصرية والقيادة السياسية على دعم هذا القطاع بشكل كبير.

وشدد على أن القيادة السياسية نجحت في اتخاذ قرارات استباقية عديدة في هذا القطاع ساعدت في توفير السلع واحتياجات المواطنين بشكل واضح في الفترة الحالية.