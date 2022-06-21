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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /706128/وزير-الزراعة-لولا-قرارات-الدولة-الاستباقية-لكانت-مصر-تعاني-من-أزمة-غذاء

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن قطاع الزراعة قطاع مهم ومرن وقادر على مواجهة الصدمات، خاصة بعدما علم العالم أهمية هذا القطاع في الفترة الأخيرة بالتزامن مع أزمة روسيا وأوكرانيا ومن قبلها أزمة فيروس كورونا

وأضاف "القصير"، خلال حوار مع تنسيقية شباب الأحزاب مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، وينقلها دوت الخليج، أن قطاع الزراعة لاعب أساسي في منظومة الأمن الغذائي، وهو قطاع مسؤول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وهو قطاع تشابكي والنمو في هذا القطاع يؤدي للنمو في العديد من القطاعات المختلفة، والقطاع يستوعب عدد كبير جدا من العمالة، وبالتالي فإن معظم إنتاج الزراعي مادة خام في الصناعات والأنشطة الأخرى، كما أنه قطاع مهم في تحقيق آلية وهي توطين التنمية، والمسؤول عن تحقيق تنمية احتوائية ومتوازنة، لأن هذا القطاع قادر على الوصول لكل الفئات في كل الأماكن.

وزير الزراعة: لولا قرارات الدولة الاستباقية لكنا في أزمة كبيرة

وتابع أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهدت نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، حيث وضعت الدولة استراتيجية للنهوض بهذا القطاع بإجراءات استباقية، "لولا أن الدولة المصرية اتخذت قرارات استباقية في هذا القطاع لم تكن الدولة المصرية قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية للشعب، والسلع الأساسية الموجودة في كل مكان كنا هيبقى عندنا أزمة غذاء".

وزير الزراعة: بعض الدول المتقدمة غير قادرة على سد احتياجات شعبها

وواصل أن كثير من الدول بما تملكه من قدرات مالية وتُحسب أنها دول متقدمة لديها نقص في السلع وغير قادرة على توفير كل طلبات الشعب، ألا أن مصر لديها دعم غذائي وقادرة على تلبية احتياجات الشعب المصري.

وأردف أن مصر لديها استراتيجية للعمل على الحفاظ على الموارد الاقتصادية وتنميتها ورفع كفاءتها وخاصة فيما يتعلق بوحدة الأرض ووحدة المياه، إلى جانب العمل على توفير الاحتياجات من الأمن الغذائي والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، كما أنه يجب العمل على توفير الكثير من فرص العمالة، من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

واستكمل أنه من الأهداف الاستراتيجية ايضا تدعيم الميزة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، بما تملكه من مقومات متميزة تجعلها قادرة على المنافسة