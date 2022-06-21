انت الان تتابع خبر وظائف السفارة الامريكية بالقاهرة .. مرتبات تصل لـ 179 ألف جنيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن وجود وظائف خالية للشباب في عدد من التخصصات المختلفة، وتكون تفاصيل تلك الوظائف على النحو التالي:

وظائف السفارة الامريكية بالقاهرة:

1-وظيفة الكهربائي:

يكون العمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع، والمرشح قادر على بدء العمل في فترة زمنية معقولة من استلام تفويض الوكالة، والمرتب يصل إلى 115 ألف و412 جنيه، وآخر موعد للتقديم 23 يونيو الحالي.

2-وظائف مشغل محطة توليد الكهرباء:

يكون العمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع، والمرشح قادر على بدء العمل في فترة زمنية معقولة من استلام تفويض الوكالة أو الموافقات أو الشهادات، والمرتب يصل إلى 179 ألف و271 جنيه، وآخر موعد للتقديم 29 يونيو الحالي.

3-وظيفة سكرتير القسم الاقتصادي والسياسي:

يكون العمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع، والمرشح قادر على بدء العمل في فترة زمنية معقولة من استلام تفويض الوكالة، والمرتب يصل إلى 115 ألف و412 جنيه، وآخر موعد للتقديم 30 يونيو الحالي.