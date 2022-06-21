كرم جبر: مصر والسعودية تشهدان طفرة فى المشروعات التنموية القومية

وقال جبر، فى تصريحات تليفزيونية، إنه تم توقيع اتفاقية بين الأعلى للإعلام مع وزير الإعلام السعودى فى الإذاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامى.
وأضاف أن المناقشات استمرت 3 ساعات بين 25 مسئولا سعوديا مع نظرائهم من الإعلام المصرى، لافتا إلى أن المطالب المشتركة تمثلت فى وجود تفهم على قوة العلاقة بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى.
وأوضح أنه تم التأكيد على التعاون المصرى السعودى فى الـ 14 اتفاقية بـ 7.7 مليار دولار؛ الأمر الذى يتطلب الدعم من خلال مظلة إعلامية لإظهار أهمية وفائدة هذه الاتفاقيات، وتم الاتفاق على انعقاد لجنة مشتركة بين الجانبين؛ وهذه التطورات تسهم فى قوة التضامن العربى الذى اعتمد على بعض الشعارات خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن هناك رغبة كبيرة لدخول بروتوكول التعاون بين الجانب الإعلامى المصرى والسعودى؛ حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وتبادل الزيارات بين الجانبين؛ ولجان التواصل ستزيل أى أمور قد تعكر صفو العلاقات بين البلدين.
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