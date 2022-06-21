رئيس الإنجيلية والمحافظ يشهدان رسامة قس لكنيسة الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى احتفال رسامة القس أيوب إبراهيم أيوب، قسًّا كارزًا للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بحضور شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى المشيخى، وفضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف، ومن أعضاء مجلس النواب المصرى، المهندس أحمد عثمان، وآمال رزق الله.





وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال فى بداية كلمته: "سعيد وأشعر بفرح كبير فى زيارة كنيسة الإسماعيلية، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الكنيسة، وجميع شعب الإسماعيلية، بمناسبة رسامة القس أيوب إبراهيم أيوب قسًّا كارزًا للكنيسة، كما أرحب بمحافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة، الذى يشاركنا جميع أفراحنا بكل مشاعر المحبة، فهو شخصية وطنية فريدة، يخدم الوطن بكل تفانٍ وإخلاص".

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: "نشكر الله من أجل بلادنا، كما نشكر جميع حضور اليوم من شركاء الوطن من جميع القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة والذى يعكس اللحمة الوطنية الفريدة للشعبِ المصرى العظيم".

ومن جانبه، أكد محافظ الإسماعيلية، خلال كلمته على سعادته بالمشاركة اليوم باحتفال الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، مرحبًا بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكى لمحافظة الإسماعيلية، كما ثمن المحافظ مشاركة جميع أطياف المجتمع من قيادات أمنية وتنفيذية ودينية، الذى تجمعهم محبة وطنية حقيقية تعكس جوهر الشعب المصرى العظيم".

كما شارك فى برنامج الاحتفال القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس شكرى شاكر، رئيس المجلس الطبى بسنودس النيل الإنجيلى، والقس مكرم روفائيل، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلى، والقس أيمن سامى، راعى الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس نادى لبيب، راعى الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والدكتور القس أمجد أيوب، راعى الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، بجانب حضور عدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية لمحافظة الإسماعيلية.