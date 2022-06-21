رئيس جامعة جنوب الوادى: حريصون على الاهتمام بالطلبة الوافدين

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، أن الجامعة تولى اهتمام بالغًا بالطلاب الوافدين من خارج مصر من مختلف الدول العربية الشقيقة وتحرص على توفير بيئة مناسبة للتحصيل العلمى للطلاب الوافدين ودمجهم فى مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الثلاثاء، بعدد من الطلاب الوافدين المقيدين بكليات الجامعة فى إطار العمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين بجامعة جنوب الوادى من خلال مبادرة "ادرس فى مصر".

وأشار "غرباوى" إلى حرص الجامعة على الاهتمام ورعاية أبنائها الوافدين من كافة الجنسيات الدارسين فى مختلف التخصصات الأكاديمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تحسين جودة الخريج وتحقيق التنافسية من خلال إعداد طلاب متميزين فى كافة المجالات العلمية وتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

وأكد على حرص الجامعة ضرورة مشاركة الطلاب الوافدين والاهتمام بالنواحى النفسية والاجتماعية والتعليمية للطلاب، لافتًا إلى أن جامعة جنوب الوادى لديها من البرامج والتخصصات التعليمية المتميزة وفى كافة مناحى العلوم التى تقدمها الجامعة لطلابها الدارسين فهناك برامج عديدة وطموحة لجذب الطلاب الأشقاء من الأقطار العربية كما هو الحال فى كليات القطاع الطبى.