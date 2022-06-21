محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول للمرحلة الثانوية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان اليوم، إنه خلال المرحلة الأولى للتنسيق سيتم متابعة أعداد المتقدمين أولا بأول طبقا للأعداد المتاحة بالمرحلة الثانوية بناء على تعليمات المحافظ، لافتا إلى أن القبول بمدارس الخدمات لمرحلة الثانوية العامة سيكون بنسبة 25% من أعداد المقبولين بالثانوى العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين تنازليا طبقا للمجموع تطبيقا للقرار الوزارى رقم 357 لسنة 2018.

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