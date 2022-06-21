الأوقاف تصدر كتاب «المنتخب» فى تفسير القرآن الكريم بلغة الهوسا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار الدور الريادى لجمهورية مصر العربية فى نشر الفكر الوسطى المستنير بمختلف لغات العالم، وفى إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية فى ذلك، وفى ظل عنايتها الواسعة بحركة الترجمة، ولا سيما ترجمة معانى القرآن الكريم، أصدرت الوزارة حديثا ترجمة معانى القرآن الكريم بلغة "الهوسا" ترجمة صالح أبو بكر قورا مدرس لغة الهوسا بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف.
وأضاف الوزير: "يسرنا أن نقدم لكل الناطقين بلغة الهوسا هذه الترجمة الميسرة لمعانى القرآن الكريم فى ضوء كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم من إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك فى ضوء فهمنا لهذه المعانى التى نأخذ منها على قدر طاقتنا البشرية فى حين تبقى أسرار النص المنزل معطاءة لكل زمان ومكان".
واختتم: "نسأل الله (عز وجل) أن يتقبل هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به العالمين، والله من وراء القصد، وهو الموفق والمستعان، والهادى إلى سواء السبيل".
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