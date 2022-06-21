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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706093/الصحة-تدعو-للتواصل-مع-الخط-الساخن-الخاص-بالصحة-والسلامة-النفسية-للاستفادة-بخدماته-المجانية

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددا من النصائح لرفع الوعي بأهمية الصحة النفسية وضرورة الاستفادة بخبرات المتخصصين عند التعرض لأي ضغوط حياتية يمكن أن تؤثر على الحالة النفسية.

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وأوضح الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن حالات العنف بمختلف أنواعها، تعد من القضايا الهامة التي تتطلب مواجهتها، تضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

«الصحة» تؤكد أهمية الاستفادة بآراء الخبراء للحفاظ على السلامة والصحة النفسية

وناشدت «منن» وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تداول الصور ومقاطع الفيديو، التي تتضمن مشاهد حقيقية للانتحار والعنف بكافة أشكاله، حيث اثبتت العديد من الدراسات أن عرض مثل هذه المشاهد يؤدي إلى زيادة معدلات هذه الممارسات النادرة، وقد يساهم في تحويلها إلى ظواهر مجتمعية.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، إن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، نظمت العديد من الفعاليات في كافة محافظات الجمهورية، للتوعية بالصحة النفسية، إلى جانب الرسائل التي يتم نشرها عبر صفحات وزارة الصحة والسكان، بجميع وسائل التواصل الاجتماعي.

المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية

وأضافت «منن» أن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تقدم خدمة الخط الساخن (16328) مجانا على مدار الـ 24 ساعة للرد على الاستشارات النفسية عن طريق متخصصين في الصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتعريف بخدمات الصحة النفسية التي تقدمها الأمانة عبر مستشفياتها في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الخط الساخن، نجح في إحباط العديد من محاولات الايذاء البدني، والممارسات السلوكية العنيفة.

ولفتت «منن» إلى إطلاق المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان في 16 مارس الماضي، التي تقدم خدماتها لكافة الفئات العمرية، من المصريين وغير المصريين، المقيمين على أرض مصر، ويقوم عليها نخبة من الكوادر والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.