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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706127/جابت-8-عيال-في-5-سنين-ورافضه-وسائل-منع-الحمل-حنان-تطلب-الخلع-بعد-خيانة-جوزها

«أنا مش أرنبه وليا حقوق عند جوزى وربنا هيحاسبه عليها وعلى عياله الـ 8 »..تلك الكلمات أطلقتها حنان القاطنة في محافظة الجيزة وهى بمحكمة الأسرة بالكيت كات لتحكى لـ دوت الخليج عن مأساتها مع زوجها ولجوءها إلى رفع دعوى خلع ضده.

خمس سنين جواز

فتقول الزوجة حنان: أنا اتجوزت من خمس سنين، وجوزى بيعمل ميكانيكى بالجيزة، واحنا عندنا 8 أبناء تؤام، وجوزى لا يستطيع الإنفاق عليهم وحده، فمصاريف الحياة غالية، وجوزى أًصبح دائما افتعال المشاكل معي، كإنى أنا السبب في تواجد تلك المشاكل وأنا اللى خلفتهم لوحدي".

بداية المشاكل

وتضيف الزوجة: "أنا تعبت من فكرة تحمل كل المشكلات، وإلقاء اللوم عليا في إنجاب العيال، وإزاى ما أخدتش وسيلة لمنع الحمل، وأنا ضد الفكرة دي، علشان ربنا ميعاقبنيش بمنعى إنجاب طفل وعدم تنفيذ إرادة الله، وأنا لست السبب في إنى أنجب توأم في كل مرة على مدار 4 مرات للحمل، أصبحوا سبب مشاكلنا الدائمة بيني وبين جوزي".

خيانة زوجية

وتستكمل الزوجة صاحبة الـ 30 عاماً،:" جوزى تجرد من كل معانى الإنسانية، وارتكب واقعة لا تغتفر وقام بخيانتى، واحنا بقالنا 5 سنين متجوزين ولدينا 8 أولاد، ولم يراعى شعورى وأسبابها كلها تافهة لا يصدقها عقل إنسان مطلقا، وأنا اتفاجئت بخيانته وكمان هو بقاله سنة مانع نفسه عنى وحارمني من حقوقي الزوجية، ويرفض إقامة العلاقة بينا، ولما بسأله بيرد عليا ويقول لما نربي اللى خلفناهم الأول، وتلك حجة سبب امتناعه عنى وخيانته لى بعد خمس سنين جواز".

دعوى خلع

وتوضح الزوجة: "أنا مش فاهمه مرضيش يطلقني ليه، بعد ما خانى مافيش عذر للخيانة مهما حصل، وجوزى الخائن يحاول يظهر لي أسباب تافهة لخيانته لى، ويرد ويوقل كل ما قرب جنبها تجيب عيال فمنعت نفسي عنها علشان نعرف نربي ولادنا الـ 8، وأنا هرفع ضده دعوى خلع وأنا هخلعه ومش عاوزة منه حاجه وهرفع قضية نفقة عليه وهاخذ حق العيال منه، علشان يعرف يخوني بعد كده، ويقول عليا أرنبه، ويقول كل ما أقرب منها تولد عيال".