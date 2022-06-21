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القاهرة في الثلاثاء 21 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /706126/بفستان-زفاف-بدرية-طلبة-تخطف-أنظار-الجمهور-في-أحدث-ظهور-لها-معرفنكيش

شاركت الفنانة بدرية طلبة الجمهور بمجموعة صور وفيديوهات ظهرت بها بفستانين زفاف ونالت من خلالها إعجاب عدد كبير من الجمهور وحيرتهم حول هل هي الفنانة حقا أم لا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث جلسات تصوير بدرية طلبة

بدرية طلبة تشبه بسمة بوسيل في أحدث ظهور لها

وظهرت بدرية طلبة في الصور التي شاركتها مع الجمهور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بفستان زفاف منفوش بجانب شاب أشار البعض بأنه حفيدها، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان صك باللون الأوف وايت وتاج على رأسها ووضعت بعض المكياج الذي غير كثيرا من ملامح وجهها، ما أثار الجدل حول هي الفنانة أم لا، كما شببها البعض بزوجة الفنان الكبير تامر حسني والتي تدعى بسمة بوسيل.

تعليقات الجمهور على إطلالة بدرية طلبة بفستان الزفاف

وأتت تعليقات الجمهور على إطلالة بدرية طلبة بفستان الزفاف، على النحو الأتي: “والله ماعرفتها الا لما دخلت عالاكونت بتاعه، ماشاء الله حلو او اوي الفستان ده وبالاخص عليكى يابدردر، ياجدع انت متهزرش، ماشاءالله ربنا يحفظك ياقلبي قمر ، يعني دي مش بسمة بوسيل ؟” وغيرها من التعليقات التي توضح أنبهار الجمهور بتلك الإطلالة.

بدرية طلبة في مرمى الإنتقادات

جدير بالذكر أن بدرية طلبة تعرضت لأزمة صحية شديدة بسب منشور كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أكدت خلال تعرض ابنة شقيقتها لمحاولة خطف قام بشك إبرة في يديها الأمر الذي جعلها تفقد توازنها، ليقابل الجمهور منشور بدية طلبة بالهجوم، لتقوم بدرية طلبة بحذف المنشور، وتعلق: بشكر كل اللي اهتم وسأل وأطمئن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنوا على البنت من باباها وبكرر تاني أنا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخة مشلتهوش من فراغ.

وأوضحت بدرية طلبة تصريحاتها فقالت: “مقولتش تخدير كلي زي ما بتقولوا، والبوست كان واضح واللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل، أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق، براحة راحتك والغريبة بقى اللي يقولك ترند!، ترند إيه يا أبو ترند، هو أي هبد وأي كلام”.